Лавров заявил об отсутствии прорывов в работе Уиткоффа

9 сентября Financial Times писала, что Белый дом рассматривает возможность сократить роли Уиткоффа и Кушнера в переговорах по Украине, а главным представителем США в мирном процессе может стать глава ЦРУ Джон Рэтклифф, но президент США Дональд Трамп окончательного решения пока не принял. Тогда спикер Белого дома Анна Келли заявила, что США не планируют сокращать переговорные роли Уиткоффа и Кушнера.