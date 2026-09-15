Лавров заявил об отсутствии прорывов в работе Уиткоффа
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф занимается урегулированием конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине, однако прорывов пока добиться не удалось. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Уиткофф и на Ближнем Востоке, и на Украине. Трамп доверяет ему, но пока прорывов нет. Ближневосточный кризис продолжается», – сказал министр.
5 сентября Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что разговор был «содержательным, конструктивным, предельно откровенным».
9 сентября Financial Times писала, что Белый дом рассматривает возможность сократить роли Уиткоффа и Кушнера в переговорах по Украине, а главным представителем США в мирном процессе может стать глава ЦРУ Джон Рэтклифф, но президент США Дональд Трамп окончательного решения пока не принял. Тогда спикер Белого дома Анна Келли заявила, что США не планируют сокращать переговорные роли Уиткоффа и Кушнера.