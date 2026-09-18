В Армении задержали брата экс-премьера Абрамяна
Силовики в Армении задержали Генриха Абрамяна, брата бывшего премьер-министра республики Овика Абрамяна. Об этом сообщило онлайн-издание armlur.am со ссылкой на собственные источники.
Согласно информации издания, он был арестован в рамках уголовного производства по фактам фальсификаций и злоупотребления должностными полномочиями.
Armlur.am отметило, что бывший министр, его брат Джон Абрамян и сын Аргам также являются обвиняемыми по различным уголовным статьям.
9 августа сына экс-премьера Армении и бывшего мэра Арташата Аргама Абрамяна арестовали на два месяца. 8 августа его задержали сотрудники Службы национальной безопасности Армении. В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело по статье о подстрекательстве к заказному убийству. Речь идет о преступлении, совершенном в апреле 2023 г. Тогда был убит духовный пастор религиозной организации «Христиане евангельской веры» Согомон В.