В Армении задержали брата экс-премьера Абрамяна

9 августа сына экс-премьера Армении и бывшего мэра Арташата Аргама Абрамяна арестовали на два месяца. 8 августа его задержали сотрудники Службы национальной безопасности Армении. В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело по статье о подстрекательстве к заказному убийству. Речь идет о преступлении, совершенном в апреле 2023 г. Тогда был убит духовный пастор религиозной организации «Христиане евангельской веры» Согомон В.