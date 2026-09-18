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Памфилова: участки в России открылись в штатном режиме

Наталья Захарова
Юлия Малева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Участки по всей России открылись в штатном режиме, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Участки открылись по всей стране, слава Богу, без эксцессов. Все в штатном режиме», – сказала она.

При этом Памфилова рассказала, что в Краснодарском крае участок перевели в резервное помещение из-за беспилотника, который выбил стекла. В ЛНР в трех муниципалитетах 14 участков подключили к альтернативным источникам питания из-за повреждения линий электропередачи.

17 сентября Памфилова сообщила, что выборы приходится проводить «в непростой, мягко говоря, оперативной обстановке». При этом трехдневное голосование обеспечивает дополнительный уровень безопасности, обратила внимание Памфилова, подчеркнув, что безопасность на этих выборах – основной приоритет.

В единый день голосования 2026 г. пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах России. Голосование будет проходить три дня – с 18 по 20 сентября.

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