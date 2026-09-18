Явка на онлайн-голосовании на федеральной платформе достигла 25%
Явка на онлайн-голосовании на федеральной платформе достигла 25%. К 9:00 мск дистанционно проголосовали уже 1 млн избирателей – четверть от числа зарегистрировавшихся на ДЭГ, сообщили в Минцифры.
Дистанционное электронное голосование стартовало во всех 32 регионах, где оно проводится на федеральной платформе. Голосование начинается в каждом регионе в 8:00 по местному времени.
Первыми к ДЭГ приступили жители Магаданской области. В 9:00 мск к онлайн-голосованию подключилась Калининградская область.
18 сентября председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что на систему ДЭГ совершаются серьезные атаки в первый день голосования.
ЦИК сообщает, что явка на выборах в Госдуму составила 4,83% на 10:09 мск.