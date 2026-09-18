Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму

На выборах уже проголосовали глава МИДа Сергей Лавров и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. Васильев проголосовал на избирательном участке № 188, который расположен в учебном корпусе Финансового университета при правительстве России, а Лавров – в электронном формате.