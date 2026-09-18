Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму, говорится на сайте Русской православной церкви. Голосование проводится в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке.
«Законодательством Российской Федерации предусматривается возможность голосования на основании поданного заявления не на избирательном участке в связи с рабочей необходимостью», – сказано в сообщении.
Представители вручили патриарху два бюллетеня для голосования по федеральному списку партий и за кандидата в Госдуму.
На выборах уже проголосовали глава МИДа Сергей Лавров и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. Васильев проголосовал на избирательном участке № 188, который расположен в учебном корпусе Финансового университета при правительстве России, а Лавров – в электронном формате.
По состоянию на 11:16 мск явка на выборы в Госдуму составила 6,1%. В ДНР явка превысила 74%, в Луганской – 20%, в Запорожской области – 41%, в Херсонской – 47%.
Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября.