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Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму, говорится на сайте Русской православной церкви. Голосование проводится в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке.

«Законодательством Российской Федерации предусматривается возможность голосования на основании поданного заявления не на избирательном участке в связи с рабочей необходимостью», – сказано в сообщении.

Представители вручили патриарху два бюллетеня для голосования по федеральному списку партий и за кандидата в Госдуму.

На выборах уже проголосовали глава МИДа Сергей Лавров и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. Васильев проголосовал на избирательном участке № 188, который расположен в учебном корпусе Финансового университета при правительстве России, а Лавров – в электронном формате.

По состоянию на 11:16 мск явка на выборы в Госдуму составила 6,1%. В ДНР явка превысила 74%, в Луганской – 20%, в Запорожской области – 41%, в Херсонской – 47%.

Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября.

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