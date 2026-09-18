Васильев проголосовал на выборах депутатов Госдумы
Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев принял участие в выборах депутатов Госдумы девятого созыва.
Депутат проголосовал на избирательном участке №188, который расположен в учебном корпусе Финансового университета при правительстве России.
Говоря о своих впечатлениях, Васильев заявил, что выборы проходят в исторический период как для мира, так и для России. Он также отметил, что во время голосования испытывал «огромное чувство ответственности».
Отдельно председатель ЕР обратил внимание на участие в выборах кандидатов, являющихся участниками спецоперации. По его словам, такие кандидаты представлены практически во всех политических партиях.
«Это как раз демонстрирует единство нашего народа в ценностях, в ориентирах», – подчеркнул Васильев (цитата по ТАСС).
Днем ранее председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что ЦИК не стала использовать сложившуюся сложную ситуацию как предлог для отказа от выборов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день сказала, что выборы будут проходить в условиях провокаций.
Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября. Из 450 депутатских мандатов 225 будут распределены по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам. В выборах участвует 10 партий: парламентские «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» (СР) и «Новые люди» (НЛ), а также непарламентские «Зеленые», «Коммунисты России», Партия пенсионеров, Партия прямой демократии и «Родина». Центризбирком зарегистрировал также и список «Яблока», но 10 августа он был снят с выборов по иску «Родины». Кандидаты «Яблока» продолжают участвовать в выборах по одномандатным округам.