Васильев проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября. Из 450 депутатских мандатов 225 будут распределены по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам. В выборах участвует 10 партий: парламентские «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» (СР) и «Новые люди» (НЛ), а также непарламентские «Зеленые», «Коммунисты России», Партия пенсионеров, Партия прямой демократии и «Родина». Центризбирком зарегистрировал также и список «Яблока», но 10 августа он был снят с выборов по иску «Родины». Кандидаты «Яблока» продолжают участвовать в выборах по одномандатным округам.