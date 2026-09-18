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Наблюдатели не выявили нарушений на выборах в Госдуму в ЛНР

Ксения Наумчик
Михаил Метцель/ТАСС
Михаил Метцель/ТАСС

Наблюдатели не зафиксировали нарушений на первых для ЛНР выборах депутатов Госдумы по состоянию на 12:00 мск. Об этом заявил руководитель штаба общественного наблюдения за выборами Сергей Коваленок, передает ТАСС.

По его словам, штаб продолжает следить за ходом голосования с помощью мониторинговой группы и системы независимого общественного мониторинга. Коваленок также сообщил о высокой явке на всех избирательных участках республики. Отдельно он отметил активность молодых избирателей.

По состоянию на 12:00 явка составила 28,56%.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что на досрочных выборах в регионах, где введено военное положение либо средний уровень реагирования, проголосовали 4 215 210 человек. Речь идет о 12 российских субъектах.

Россияне избирают 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Для прохождения в Госдуму партии необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Помимо депутатов Госдумы избирают и членов региональных парламентов, а также губернаторов.

Бюллетень при голосовании по федеральным спискам состоит из 10 партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина».  

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