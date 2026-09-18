Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LKOH5 248+0,8%CNY Бирж.12,582+0,06%IMOEX2 278,06+1,3%RTSI852,33+1,67%RGBI112,87+0,37%RGBITR770,85+0,39%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Итоговая явка на выборах в Госдуму за первый день голосования приблизилась к 30%

Сергей Пахомов
Кирилл Кухмарь / ТАСС
Кирилл Кухмарь / ТАСС

По итогам первого дня голосования на выборах в Госдуму явка составила 29,66%. Соответствующие данные приведены на сайте ЦИК России.

Как сообщал зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, около 2,3 млн человек проголосовали на выборах депутатов Госдумы удаленно и по бумажным бюллетеням в Москве. По его словам, электронно в столице проголосовало около 2 094 000 избирателей, а обычным способом – больше 180 000 человек.

Голосование на выборах в Госдуму проходит с 18 по 20 сентября. Как отметил ЦИК, явка на выборах по состоянию на 20:35 мск достигла 28,6%. В 18:22 мск она составляла 22,64%.

Политконсультант Ярослав Игнатовский подчеркнул, что повышенная явка на выборах является хорошим результатом. Он отметил, что до конца дня явка может вырасти до 30%, а 19 и 20 сентября она может добавить еще 20–30%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте