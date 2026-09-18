Итоговая явка на выборах в Госдуму за первый день голосования приблизилась к 30%
По итогам первого дня голосования на выборах в Госдуму явка составила 29,66%. Соответствующие данные приведены на сайте ЦИК России.
Как сообщал зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, около 2,3 млн человек проголосовали на выборах депутатов Госдумы удаленно и по бумажным бюллетеням в Москве. По его словам, электронно в столице проголосовало около 2 094 000 избирателей, а обычным способом – больше 180 000 человек.
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 18 по 20 сентября. Как отметил ЦИК, явка на выборах по состоянию на 20:35 мск достигла 28,6%. В 18:22 мск она составляла 22,64%.
Политконсультант Ярослав Игнатовский подчеркнул, что повышенная явка на выборах является хорошим результатом. Он отметил, что до конца дня явка может вырасти до 30%, а 19 и 20 сентября она может добавить еще 20–30%.