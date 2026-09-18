Итоговая явка на выборах в Госдуму за первый день голосования приблизилась к 30%

Как сообщал зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, около 2,3 млн человек проголосовали на выборах депутатов Госдумы удаленно и по бумажным бюллетеням в Москве. По его словам, электронно в столице проголосовало около 2 094 000 избирателей, а обычным способом – больше 180 000 человек.