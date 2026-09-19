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Главная / Политика /

Памфилова: продолжается кибератака на московскую платформу ДЭГ

Сергей Пахомов

Хакеры в данный момент проводят мощную кибератаку на московскую платформу электронного голосования, однако она успешно отражается. Об этом сообщила председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.

«Буквально этой ночью и сейчас продолжается очень мощная кибератака на московскую платформу дистанционного электронного голосования, но никто этого не заметил», – подчеркнула глава ЦИК (цитата по «РИА Новости»).

Памфилова подчеркнула, что Россия имеет средства защиты, поэтому избиратели продолжают «спокойно голосовать», не обратив внимания на кибератаку.

За последние сутки в полицию поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательной кампанией. В российских регионах за время избирательной кампании возбудили 22 уголовных дела, связанных с выборами. 

19 сентября глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила о кибератаке в первый день голосования, из-за чего произошел технический сбой. По ее словам, терминалы электронного голосования ненадолго вышли из строя.

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