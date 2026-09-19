Памфилова: продолжается кибератака на московскую платформу ДЭГ
Хакеры в данный момент проводят мощную кибератаку на московскую платформу электронного голосования, однако она успешно отражается. Об этом сообщила председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.
«Буквально этой ночью и сейчас продолжается очень мощная кибератака на московскую платформу дистанционного электронного голосования, но никто этого не заметил», – подчеркнула глава ЦИК (цитата по «РИА Новости»).
Памфилова подчеркнула, что Россия имеет средства защиты, поэтому избиратели продолжают «спокойно голосовать», не обратив внимания на кибератаку.
19 сентября глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила о кибератаке в первый день голосования, из-за чего произошел технический сбой. По ее словам, терминалы электронного голосования ненадолго вышли из строя.