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Белоусов проголосовал на выборах депутатов Госдумы России

Ася Султанова

Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в голосовании на выборах в Государственную Думу России. Об этом сообщили в официальном канале ведомства в Max.

Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 16:00 мск составила 38,9%. К 10:20 мск на федеральной платформе ДЭГ проголосовали 75% зарегистрированных участников. На платформе свой выбор сделали более 3 млн человек. 

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму в онлайн-формате 18 сентября. Глава государства сделал это из своего кабинета в Кремле.

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