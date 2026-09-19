Белоусов проголосовал на выборах депутатов Госдумы России
Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в голосовании на выборах в Государственную Думу России. Об этом сообщили в официальном канале ведомства в Max.
Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 16:00 мск составила 38,9%. К 10:20 мск на федеральной платформе ДЭГ проголосовали 75% зарегистрированных участников. На платформе свой выбор сделали более 3 млн человек.
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму в онлайн-формате 18 сентября. Глава государства сделал это из своего кабинета в Кремле.