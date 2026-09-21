Китай поздравил Россию с успешным завершением выборов
КНР поздравила Россию с проведением выборов, заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.
«Китай поздравляет Россию с успешным проведением выборов в Государственную думу», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
21 сентября с успешным проведением выборов президента России Владимира Путина также поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал их важным событием в общественно-политической жизни России и отметил, что у него нет сомнений в том, что избранные депутаты примут эффективные меры в решении наиболее актуальных вопросов для граждан.
Выборы в России прошли с 18 по 20 сентября. Явка составила 56,66%.
21 сентября секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев поблагодарил избирателей за явку и заявил, что выборы состоялись, несмотря на провокации со стороны Украины. Так, Минобороны сообщило, что 19 и 20 сентября Украина пыталась провести массированную атаку по территории России для срыва выборов в Госдуму. За сутки над регионами РФ были сбиты почти 2000 ударных дронов и восемь крылатых ракет большого радиуса действия.