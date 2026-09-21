Китай поздравил Россию с успешным завершением выборов

21 сентября секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев поблагодарил избирателей за явку и заявил, что выборы состоялись, несмотря на провокации со стороны Украины. Так, Минобороны сообщило, что 19 и 20 сентября Украина пыталась провести массированную атаку по территории России для срыва выборов в Госдуму. За сутки над регионами РФ были сбиты почти 2000 ударных дронов и восемь крылатых ракет большого радиуса действия.