Памфилова: у СР есть шансы преодолеть 5%-й барьер

По предварительным итогам выборов в Госдуму, «Единая Россия» может получить 335 мандатов, у КПРФ результат составляет 40 депутатов во фракции, у ЛДПР – 25, а у «Новых людей» – 20. «Справедливая Россия» пока не проходит в Госдуму.