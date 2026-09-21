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Памфилова: у СР есть шансы преодолеть 5%-й барьер

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

У партии «Справедливая Россия» есть шансы преодолеть установленный для прохождения по федеральному списку 5%-й барьер. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

По ее словам, в этом случае число распределяемых между партиями мандатов изменится.

Сейчас фракция предварительно получает четыре депутатских места по итогам выборов депутатов Госдумы девятого созыва.

По предварительным итогам выборов в Госдуму, «Единая Россия» может получить 335 мандатов, у КПРФ результат составляет 40 депутатов во фракции, у ЛДПР – 25, а у «Новых людей» – 20. «Справедливая Россия» пока не проходит в Госдуму.

По итогам обработки 95,39% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,82% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получила 13,8% голосов, ЛДПР – 8,99%. Партия «Новые люди» набирает 7,96%, «Справедливая Россия» – 4,96%. Партия пенсионеров получила 2%, а партия «Зеленые» – 1,16%. Меньше процента набирают «Коммунисты России» (0,85%), «Родина» (0,72%) и Партия прямой демократии (0,35%).

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