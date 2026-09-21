Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,554-0,23%AKRN18 350+0,64%MGTS1 470+0,14%IMOEX2 254,06-1,05%RTSI843,35-1,05%RGBI112,77+0,06%RGBITR770,93+0,16%
Главная / Политика /

Мирзиеев поздравил Путина с проведением выборов в Госдуму

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил президенту России Владимиру Путину поздравление в связи с проведением выборов депутатов Госдумы. Об этом заявил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.

В послании Мирзиеев отметил, что прошедшее голосование продемонстрировало, по его оценке, высокий уровень политической культуры и гражданской консолидации российского общества. Отдельно президент Узбекистана обратил внимание на явку и результаты выборов.

Узбекский лидер связал результаты прошедших выборов с поддержкой гражданами России проводимого под руководством Путина курса.

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что КНР поздравила Россию с проведением выборов. с успешным проведением выборов Путина также поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал их важным событием в общественно-политической жизни России и отметил, что у него нет сомнений в том, что избранные депутаты примут эффективные меры в решении наиболее актуальных вопросов для граждан.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила рекордную явку в более 59%. В единый день голосования по всей стране также замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. По результатам обработки 95,39% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,82% голосов на выборах в Госдуму. За КПРФ отданы 13,8% голосов, за ЛДПР – 8,99%. Партия «Новые люди» набирает 7,96%, «Справедливая Россия» – 4,96%. Партия пенсионеров взяла 2%, а партия «Зеленые» – 1,16%. Меньше процента получили «Коммунисты России» (0,85%), «Родина» (0,72%) и Партия прямой демократии (0,35%).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её