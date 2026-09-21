Мирзиеев поздравил Путина с проведением выборов в Госдуму

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что КНР поздравила Россию с проведением выборов. с успешным проведением выборов Путина также поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал их важным событием в общественно-политической жизни России и отметил, что у него нет сомнений в том, что избранные депутаты примут эффективные меры в решении наиболее актуальных вопросов для граждан.