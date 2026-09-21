Мирзиеев поздравил Путина с проведением выборов в Госдуму
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил президенту России Владимиру Путину поздравление в связи с проведением выборов депутатов Госдумы. Об этом заявил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.
В послании Мирзиеев отметил, что прошедшее голосование продемонстрировало, по его оценке, высокий уровень политической культуры и гражданской консолидации российского общества. Отдельно президент Узбекистана обратил внимание на явку и результаты выборов.
Узбекский лидер связал результаты прошедших выборов с поддержкой гражданами России проводимого под руководством Путина курса.
Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что КНР поздравила Россию с проведением выборов. с успешным проведением выборов Путина также поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал их важным событием в общественно-политической жизни России и отметил, что у него нет сомнений в том, что избранные депутаты примут эффективные меры в решении наиболее актуальных вопросов для граждан.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила рекордную явку в более 59%. В единый день голосования по всей стране также замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. По результатам обработки 95,39% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,82% голосов на выборах в Госдуму. За КПРФ отданы 13,8% голосов, за ЛДПР – 8,99%. Партия «Новые люди» набирает 7,96%, «Справедливая Россия» – 4,96%. Партия пенсионеров взяла 2%, а партия «Зеленые» – 1,16%. Меньше процента получили «Коммунисты России» (0,85%), «Родина» (0,72%) и Партия прямой демократии (0,35%).