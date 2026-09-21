Кремль не стал оценивать возможность возвращения Володина на пост спикера ГД

Кремль не стал оценивать возможность возвращения Володина на пост спикера ГДПутин высоко оценивает работу депутатов прошлого созыва, сказал Песков «Ведомостям»
Кремль не комментирует «кадровые дела» в Госдуме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей» о возможности возвращения Вячеслава Володина на пост председателя нижней палаты.
«Что касается тех или иных перспектив, то этого я не стал бы как-то комментировать. Вы знаете, что кадровые дела мы обычно не комментируем никак», – сказал он.
Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин «очень высоко» оценивает результаты работы Госдумы предыдущего созыва.
С 18 по 20 сентября в России прошли выборы в Госдуму. По итоговым данным ЦИК России, Володин набрал в Саратовском одномандатном округе 82,84%.
«Единая Россия» вновь стала победителем на прошедшем голосовании. Правящая партия набрала 57,83% и получит 355 депутатских мандатов. КПРФ набирает 13,81% и получит 40 мандатов. ЛДПР получает 8,98% и займет 25 мест в нижней палате. «Новые люди» набрали 7,96% голосов и получает 20 мандатов. «Справедливая Россия» в Госдуму не проходит, но побеждает в 4 одномандатных округах. Глава ЦИК России Элла Памфилова уточняла, что у «Справедливой России» еще есть шанс пройти 5%-ный барьер.