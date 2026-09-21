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Кремль не стал оценивать возможность возвращения Володина на пост спикера ГД

Путин высоко оценивает работу депутатов прошлого созыва, сказал Песков «Ведомостям»
Максим Цуланов
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Кремль не комментирует «кадровые дела» в Госдуме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей» о возможности возвращения Вячеслава Володина на пост председателя нижней палаты.

«Что касается тех или иных перспектив, то этого я не стал бы как-то комментировать. Вы знаете, что кадровые дела мы обычно не комментируем никак», – сказал он.

Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин «очень высоко» оценивает результаты работы Госдумы предыдущего созыва.

С 18 по 20 сентября в России прошли выборы в Госдуму. По итоговым данным ЦИК России, Володин набрал в Саратовском одномандатном округе 82,84%.

«Единая Россия» вновь стала победителем на прошедшем голосовании. Правящая партия набрала 57,83% и получит 355 депутатских мандатов. КПРФ набирает 13,81% и получит 40 мандатов. ЛДПР получает 8,98% и займет 25 мест в нижней палате. «Новые люди» набрали 7,96% голосов и получает 20 мандатов. «Справедливая Россия» в Госдуму не проходит, но побеждает в 4 одномандатных округах. Глава ЦИК России Элла Памфилова уточняла, что у «Справедливой России» еще есть шанс пройти 5%-ный барьер.

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