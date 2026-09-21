Мерц поблагодарил СДПГ за решение не разрывать коалицию после неудачных выборов
Канцлер Германии и лидер партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц поприветствовал готовность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не выходить из коалиции с ХДС после провала на региональных выборах. Об этом сообщила газета Handelsblatt.
«Это относится и к нам, и ко мне. Но продолжение совместной работы, на мой взгляд, – правильное решение. Я приветствую это», – сказал он.
Мерц планирует обсудить дальнейшее сотрудничество с представителями СДПГ Ларсом Клингбайлем и Барбель Бас. По его словам, СДПГ намерена остаться частью коалиции. Мерц добавил, что исполнительный комитет ХДС разделяет такое решение. Он также сказал, что существуют некоторые проблемы с общественным одобрением политики федерального собрания.
«Ощущение того, что в нашей стране больше нет справедливости, затрагивает всех нас, независимо от партийной принадлежности», – заключил Мерц и призвал обсудить этот вопрос внутри коалиции.
21 сентября ХДС не преодолел 5%-ный барьер на выборах в ландтаг (парламент) Мекленбурга – Передней Померании. Партия набрала 4,9% голосов. «Альтернатива для Германии» (АдГ) получила 38,2%. На втором месте СДПГ с 35,5% голосов.
Как считает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин, если ХДС не пройдет в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании, это станет серьезным ударом по репутации Мерца и партии. Камкин отметил, что Мерц действует хаотично и реагирует на уже сложившиеся вызовы. При этом его политика ведет к обнищанию среднего класса в Германии, который как раз и является главным избирателем ХДС.
6 сентября АдГ победила на выборах ландтага в федеральной земле Саксония-Анхальт, получив 43,8%. ХДС набрал лишь лишь 17,2%.