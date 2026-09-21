Как считает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин, если ХДС не пройдет в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании, это станет серьезным ударом по репутации Мерца и партии. Камкин отметил, что Мерц действует хаотично и реагирует на уже сложившиеся вызовы. При этом его политика ведет к обнищанию среднего класса в Германии, который как раз и является главным избирателем ХДС.