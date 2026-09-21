Мадьяр выступил против строительства хранилища нефти для Украины в Венгрии
Венгрия отказалась от строительства хранилища нефти для Украины на своей территории. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, выступая в парламенте.
«Пока у власти правительство "Тисы", украинского нефтяного хранилища в Венгрии не будет», – заявил он (цитата по Népszava).
Таким образом он прокомментировал меморандум о взаимопонимании по этой теме, подписанный венгерской нефтегазовой компанией MOL и украинской государственной компанией «Нафтогаз». По его словам, переговоры о строительстве хранилища начались еще при предыдущем правительстве. Нынешние власти считают неприемлемым, что компания обсуждала проект без согласования.
Мадьяр также заявил, что поддерживает диверсификацию энергетических поставок в Венгрию. По его мнению, чем больше направлений для поставок нефти и газа будет у страны, тем меньше ее зависимость от одного источника.
3 сентября глава венгерского правительства сообщил, что страна не поддержит ускоренную процедуру вступления Украины в Евросоюз. 29 июля газета Financial Times писала, что Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС по двум пунктам в ходе технических консультаций. Они касаются экономических вопросов.