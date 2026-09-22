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Белый дом запустил государственный канал Trump TV

Ксения Наумчик
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Белый дом запустил онлайн-трансляцию TRUMP TV: The Essentials Station на фоне конфликта администрации президента США Дональда Трампа с рядом американских СМИ, следует из информации на сайте ведомства.

Согласно описанию эфира, трансляция начнется 21 сентября в 19:00 по местному времени (02:00 мск 22 сентября).

На сайте Белого дома говорится, что новый онлайн-канал объединяет материалы о работе администрации Трампа в одном эфире.

22 сентября The Daily Wire писал, что CNN, NBC, ABC, CBS и Fox News прекратили освещение мероприятий с участием американского лидера из-за его запрета на посещение Белого дома телеканалам CNN, MS Now (прежде – MSNBC) и изданию Politico. По данным издания, в результате поездка Трампа на Генеральную Ассамблею ООН должна пройти без съемочной группы.

В тот же день Трамп сообщил о намерении подать апелляцию на судебный иск телеканалов CNN, MS Now и издания Politico, которые призвали вернуть им возможность посещения Белого дома. Он добавил, что Овальный кабинет недопустимо «осквернять третьесортными клоунами», которые дезинформируют общество «искаженными» новостями.

18 сентября американский президент заявил о запрете доступа каналам CNN, MS Now и изданию Politico в Белый дом. Он обвинил их в фейках и заявил, что СМИ не должны писать ложь, когда освещают деятельность президента или его администрации.

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