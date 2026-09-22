Белый дом запустил государственный канал Trump TV

В тот же день Трамп сообщил о намерении подать апелляцию на судебный иск телеканалов CNN, MS Now и издания Politico, которые призвали вернуть им возможность посещения Белого дома. Он добавил, что Овальный кабинет недопустимо «осквернять третьесортными клоунами», которые дезинформируют общество «искаженными» новостями.