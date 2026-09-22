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Главная / Политика /

Песков: Турция поднимала тему безопасности судов в Черном море

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Турция поднимала в контактах с Россией вопрос о прекращении ударов по судам в Черном море. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что поставки зерна через Черное море существенно осложнены.

Он отметил, что в отношении российского зерна по поручению главы государства обеспечиваются альтернативные маршруты транспортировки в другом направлении.

В начале сентября глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара вместе с Москвой и Киевом работает над новым соглашением по безопасности судоходства в Черном море. По его словам, атаки на торговые суда создают риски не только для региона, но и для глобальной продовольственной безопасности.

8 сентября глава МИД России Сергей Лавров назвал нереальным возрождение черноморской зерновой инициативы за счет моратория России и Украины на удары по судам с гражданскими грузами. 10 сентября Песков заявил, что Россия продолжит наносить удары по украинским судам, если они перевозят вооружение, боеприпасы и топливо для ВСУ. При этом он отмечал, что эти действия не должны повлиять на российско-турецкие отношения.

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