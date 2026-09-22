Песков: Турция поднимала тему безопасности судов в Черном море

8 сентября глава МИД России Сергей Лавров назвал нереальным возрождение черноморской зерновой инициативы за счет моратория России и Украины на удары по судам с гражданскими грузами. 10 сентября Песков заявил, что Россия продолжит наносить удары по украинским судам, если они перевозят вооружение, боеприпасы и топливо для ВСУ. При этом он отмечал, что эти действия не должны повлиять на российско-турецкие отношения.