Песков: Россия продолжит наносить удары по украинским судам в Черном море
Суда, которые перевозят вооружение, амуницию и топливо для армии Украины, будут уничтожаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что действия не повлияют на российско-турецкие отношения.
Так Песков прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о нереальности попыток возродить Черноморскую инициативу через мораторий, предложенный Турцией.
«Хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов, лишь после того, как украинцы стали наносить удары по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Вот теперь ящик Пандоры открыт», – сказал он.
Песков отметил, что данные действия не скажутся на отношениях с Турцией, поскольку Россия не была инициатором ударов.
22 августа президент России Владимир Путин заявил, что Россия начала отвечать на атаки Киева по объектам логистики в РФ. Это нанесет ущерб экономической мощи и сельскому хозяйству Украины и доведет систему страны до критического уровня. Путин также подчеркнул, что Москва всегда готова к переговорам, но они должны основываться на реалиях, складывающихся на земле.
8 августа Турция предложила России и Украине создать специальный механизм для предотвращения атак на торговые суда в Черном море, поскольку ситуация в регионе представляет угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок.
8 сентября Лавров назвал попытки возродить черноморскую зерновую инициативу за счет введения моратория России и Украины на атаки судов с гражданскими грузами неприемлемыми и нереальными. Он также усомнился в возможности контролировать соблюдение Киевом договоренностей моратория на удары по судам, перевозящим гражданские грузы.
9 сентября Россия поделилась с Турцией оценками действий Украины в Черном море.