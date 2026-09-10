Песков: Россия продолжит наносить удары по украинским судам в Черном море

«Хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов, лишь после того, как украинцы стали наносить удары по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Вот теперь ящик Пандоры открыт», – сказал он.