Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,568+0,58%VEON-RX69,7+4,03%UTAR8,5+1,43%IMOEX2 291,84+1,5%RTSI858,52+1,5%RGBI112,64-0,03%RGBITR770,31+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Эксперт: высокая явка на выборах показала единство россиян и их доверие Путину

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Высокая явка на выборах депутатов Госдумы показала единство граждан страны в решении политических задач и их доверие президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и Фонда развития гражданского общества «Выборы 2026: о чем говорят результаты?».

По его словам, явка продемонстрировала рекордные показатели за все время проведения федеральных кампаний, и особенно по выборам в Госдуму с 2007 г., когда лидером списка «Единой России» был Путин.

«В первую очередь потому что призыв президента Путина прийти на выборы, проголосовать, защитить свой суверенитет, продемонстрировать это самое единство, эту консолидацию был услышан. Граждане, конечно, пришли поддержать», – отметил эксперт.

Чеснаков подчеркнул, что в ряде стран президенты призывают прийти проголосовать, но результат часто бывает даже прямо противоположный. В России, по его мнению, сохраняется консолидация вокруг лидеров страны, флага и главы государства. 

По данным ЦИК, после обработки 97,37% протоколов «Единая Россия» набрала 57,96%, КПРФ – 13,67%, ЛДПР – 8,96%, «Новые люди» – 7,91%, а «Справедливая Россия» едва преодолела 5%-ный барьер (5,1%). В соответствии с этими предварительными результатами, но без учета СР, КПРФ может получить по спискам 35 мандатов (и фракцию в 40 человек с победившими в округах), говорила глава ЦИК Элла Памфилова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя предварительные итоги голосования, заявил, что высокая активность избирателей на выборах депутатов Госдумы свидетельствует о консолидации общества и сплоченности граждан. Володин также связал улучшение результата «Единой России» с поддержкой Путина и заявил об устойчивости партийной системы. По его оценке, кампания прошла на конкурентной основе. Спикер Госдумы отдельно отметил, что впервые в выборах депутатов нижней палаты участвовали жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте