Эксперт: высокая явка на выборах показала единство россиян и их доверие Путину

По данным ЦИК, после обработки 97,37% протоколов «Единая Россия» набрала 57,96%, КПРФ – 13,67%, ЛДПР – 8,96%, «Новые люди» – 7,91%, а «Справедливая Россия» едва преодолела 5%-ный барьер (5,1%). В соответствии с этими предварительными результатами, но без учета СР, КПРФ может получить по спискам 35 мандатов (и фракцию в 40 человек с победившими в округах), говорила глава ЦИК Элла Памфилова.