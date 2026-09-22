Эксперт: высокая явка на выборах показала единство россиян и их доверие Путину
Высокая явка на выборах депутатов Госдумы показала единство граждан страны в решении политических задач и их доверие президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и Фонда развития гражданского общества «Выборы 2026: о чем говорят результаты?».
По его словам, явка продемонстрировала рекордные показатели за все время проведения федеральных кампаний, и особенно по выборам в Госдуму с 2007 г., когда лидером списка «Единой России» был Путин.
«В первую очередь потому что призыв президента Путина прийти на выборы, проголосовать, защитить свой суверенитет, продемонстрировать это самое единство, эту консолидацию был услышан. Граждане, конечно, пришли поддержать», – отметил эксперт.
Чеснаков подчеркнул, что в ряде стран президенты призывают прийти проголосовать, но результат часто бывает даже прямо противоположный. В России, по его мнению, сохраняется консолидация вокруг лидеров страны, флага и главы государства.
По данным ЦИК, после обработки 97,37% протоколов «Единая Россия» набрала 57,96%, КПРФ – 13,67%, ЛДПР – 8,96%, «Новые люди» – 7,91%, а «Справедливая Россия» едва преодолела 5%-ный барьер (5,1%). В соответствии с этими предварительными результатами, но без учета СР, КПРФ может получить по спискам 35 мандатов (и фракцию в 40 человек с победившими в округах), говорила глава ЦИК Элла Памфилова.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя предварительные итоги голосования, заявил, что высокая активность избирателей на выборах депутатов Госдумы свидетельствует о консолидации общества и сплоченности граждан. Володин также связал улучшение результата «Единой России» с поддержкой Путина и заявил об устойчивости партийной системы. По его оценке, кампания прошла на конкурентной основе. Спикер Госдумы отдельно отметил, что впервые в выборах депутатов нижней палаты участвовали жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.