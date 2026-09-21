Володин назвал высокую явку на выборах свидетельством консолидации общества
Высокая активность избирателей на выборах депутатов Госдумы свидетельствует о консолидации общества и сплоченности граждан. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя предварительные итоги голосования. По данным ЦИК на момент закрытия участков, явка составила 56,66%, превысив показатели выборов 2021, 2016, 2003 и 1993 гг.
Володин также связал улучшение результата «Единой России» с поддержкой президента Владимира Путина и заявил об устойчивости партийной системы. По его оценке, кампания прошла на конкурентной основе. Спикер Госдумы отдельно отметил, что впервые в выборах депутатов нижней палаты участвовали жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Голосование проходило на фоне украинских обстрелов. В частности, в Херсонской области при атаке беспилотника погибла член участковой избирательной комиссии, а в Подмосковье пострадала председатель УИК. По данным ЦИК, из пяти сообщений о серьезных нарушениях подтвердились три.
Избирательная инфраструктура также подвергалась кибератакам. ЦИК сообщала более чем о 1000 DDoS-атаках, включая 124 на федеральную платформу дистанционного электронного голосования. Системы защиты за время кампании заблокировали более 100 млн потенциально опасных воздействий на ресурсы, задействованные в проведении выборов.
«Ведомости» собрали основные нарушения, инциденты и кибератаки, о которых сообщалось во время трехдневного голосования.