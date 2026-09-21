Володин назвал высокую явку на выборах свидетельством консолидации общества

Володин также связал улучшение результата «Единой России» с поддержкой президента Владимира Путина и заявил об устойчивости партийной системы. По его оценке, кампания прошла на конкурентной основе. Спикер Госдумы отдельно отметил, что впервые в выборах депутатов нижней палаты участвовали жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.