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Володин назвал высокую явку на выборах свидетельством консолидации общества

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Высокая активность избирателей на выборах депутатов Госдумы свидетельствует о консолидации общества и сплоченности граждан. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя предварительные итоги голосования. По данным ЦИК на момент закрытия участков, явка составила 56,66%, превысив показатели выборов 2021, 2016, 2003 и 1993 гг.

Володин также связал улучшение результата «Единой России» с поддержкой президента Владимира Путина и заявил об устойчивости партийной системы. По его оценке, кампания прошла на конкурентной основе. Спикер Госдумы отдельно отметил, что впервые в выборах депутатов нижней палаты участвовали жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Голосование проходило на фоне украинских обстрелов. В частности, в Херсонской области при атаке беспилотника погибла член участковой избирательной комиссии, а в Подмосковье пострадала председатель УИК. По данным ЦИК, из пяти сообщений о серьезных нарушениях подтвердились три.

Избирательная инфраструктура также подвергалась кибератакам. ЦИК сообщала более чем о 1000 DDoS-атаках, включая 124 на федеральную платформу дистанционного электронного голосования. Системы защиты за время кампании заблокировали более 100 млн потенциально опасных воздействий на ресурсы, задействованные в проведении выборов.

«Ведомости» собрали основные нарушения, инциденты и кибератаки, о которых сообщалось во время трехдневного голосования.

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