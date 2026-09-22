Володин заявил о попытках вмешательства госструктур Германии в выборы в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил государственные структуры Германии в попытках вмешательства в российскую избирательную кампанию. По его словам, еще до завершения голосования в ФРГ звучали оценки результатов выборов в Госдуму и заявления об их непризнании.
Володин утверждает, что подобные действия фиксировались на протяжении всей кампании по выборам в Госдуму. «До начала голосования уже звучали оценки итогов выборов, а также их дискредитация и непризнание», – написал он.
Спикер Госдумы также обратил внимание на прошедшие параллельно выборы в земельные парламенты Германии. Он подчеркнул, что Москва рассматривает их как внутреннее дело страны, а граждане каждого государства должны самостоятельно определять своих представителей во власти. Комментируя результаты голосования, Володин назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца «недоканцлером».
18 сентября Володин обвинил главу дипломатии ЕС Каю Каллас во вмешательстве во внутренние дела России. По его словам, она направила странам Евросоюза циркуляр о непризнании результатов выборов в Госдуму.
На выборах в Мекленбурге – Передней Померании Христианско-демократический союз Мерца набрал 4,9% голосов и впервые не прошел в земельный парламент. Сам канцлер назвал результат партии катастрофой. На выборах в Берлине ХДС также потерял позиции. «Ведомости» разбирали возможные последствия земельных выборов для Мерца: опрошенные газетой эксперты допускали усиление внутрипартийного давления на канцлера и риски для правящей коалиции.