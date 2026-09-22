Володин заявил о попытках вмешательства госструктур Германии в выборы в России

На выборах в Мекленбурге – Передней Померании Христианско-демократический союз Мерца набрал 4,9% голосов и впервые не прошел в земельный парламент. Сам канцлер назвал результат партии катастрофой. На выборах в Берлине ХДС также потерял позиции. «Ведомости» разбирали возможные последствия земельных выборов для Мерца: опрошенные газетой эксперты допускали усиление внутрипартийного давления на канцлера и риски для правящей коалиции.