31 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил попытки вмешательства в российские выборы в Госдуму со стороны Европы. Он подчеркнул, что Россия готова к подобной ситуации. По словам представителя Кремля, у государства есть богатый опыт в сфере противодействия подобным вмешательствам. В СВР России говорили, что страны Евросоюза хотели дестабилизировать ситуацию в России перед выборами в Госдуму.