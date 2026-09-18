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Главная / Политика /

Володин: Каллас разослала всем странам ЕС циркуляр о непризнании выборов в РФ

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас направила странам Евросоюза циркуляр о непризнании результатов выборов в России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Это можно однозначно расценивать как вмешательство в дела суверенного государства и желание дестабилизировать ситуацию в нашей стране!» – сказал он.

По мнению председателя Госдумы, западные государства готовы принять только такой исход выборов, при котором к власти придут управляемые ими политики. Он также связал критику российской избирательной системы со стремлением западных стран повлиять на ситуацию в России. По словам Володина, неприятие результатов выборов со стороны зарубежных государств следует рассматривать как подтверждение правильности выбранного Россией политического курса.

3 сентября «Ведомости» писали, что в ЦИК опасаются, что в ходе избирательной кампании по выборам в Госдуму 2026 г. представители недружественных стран будут финансировать своих «агентов», которых зарегистрировали в качестве кандидатов.

31 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил попытки вмешательства в российские выборы в Госдуму со стороны Европы. Он подчеркнул, что Россия готова к подобной ситуации. По словам представителя Кремля, у государства есть богатый опыт в сфере противодействия подобным вмешательствам. В СВР России говорили, что страны Евросоюза хотели дестабилизировать ситуацию в России перед выборами в Госдуму.

Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября. По данным ЦИК РФ, по всей стране явка на выборах достигла 20,03% к 15:39 мск.

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