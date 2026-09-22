Трамп удивился присутствию CNN на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп удивился тому, что телеканал CNN прибыл на Генассамблею ООН, чтобы освещать его выступление. Об этом он заявил журналисту канала, его слова передает Associated Press.
«Я удивлен, что CNN присутствует здесь и освещает мою деятельность. Вам здесь не место», – подчеркнул американский лидер.
Пять телеканалов США, включая Fox News, отказались освещать деятельность Трампа из-за его запрета на посещение Белого дома для CNN, MS Now (прежде – MSNBC) и Politico. Из-за этого поездка американского президента на Генассамблею ООН могла пройти без сопровождения съемочной группы.
22 сентября Трамп заявил о намерении подать апелляцию на судебный иск телеканалов CNN, MS Now и издания Politico, которые призвали вернуть им возможность посещать Белый дом. По его словам, Овальный кабинет недопустимо «осквернять третьесортными клоунами», которые дезинформируют общество «искаженными» новостями.
18 сентября Трамп сообщил, что запретил каналам CNN, MS Now и изданию Politico доступ в Белый дом. Он обвинил их в фейках и заявил, что СМИ не должны писать ложь, когда освещают деятельность президента или его администрации.