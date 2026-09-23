Израиль сообщил о ликвидации главы финансового департамента «Хамаса»
Израильские военные ликвидировали в секторе Газа главу финансового департамента «Хамаса» Мухаммеда Абу Альвана, говорится в совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца, которое приводит Ynet. Удар был нанесен в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
В заявлении утверждается, что израильская сторона продолжит преследовать командиров и членов «Хамаса», а также бороться с источниками финансирования движения. Израильские власти заявили, что намерены препятствовать восстановлению его военного потенциала.
9 августа 2026 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался выводить израильские войска из сектора Газа до полного разоружения «Хамаса». Он также отверг предложенный американским «Советом мира» план урегулирования из 15 пунктов.
17 августа Израиль и «Совет мира» договорились о разоружении «Хамаса» и демилитаризации сектора Газа до начала восстановления анклава. Для реализации договоренностей стороны решили создать две рабочие группы, одна из которых должна заниматься непосредственно разоружением движения.
22 сентября министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил эвакуировать около 1 млн жителей города Газа на юг анклава и уничтожить городскую инфраструктуру в случае захвата «Хамасом» хотя бы одного израильского военнослужащего или гражданского.