Израиль сообщил о ликвидации главы финансового департамента «Хамаса»

17 августа Израиль и «Совет мира» договорились о разоружении «Хамаса» и демилитаризации сектора Газа до начала восстановления анклава. Для реализации договоренностей стороны решили создать две рабочие группы, одна из которых должна заниматься непосредственно разоружением движения.