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Главная / Политика /

Постпред США при НАТО: Москва не хочет конфликта с альянсом

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия не хочет конфликта с НАТО. Об этом заявил постпред США при альянсе Мэтью Уитакер в интервью Associated Press.

По словам Уитакера, проникновение беспилотников в такие страны, как Румыния или Польша, в основном является результатом радиоэлектронной борьбы и происходит непреднамеренно. При этом гибридные действия, такие как саботаж, «вызывают больше опасений», подчеркнул постпред.

Уитакер также предостерег от «чрезмерной реакции», потому что «именно этого <...> хотят или на что надеются наши противники».

21 сентября The i Paper сообщила, что Великобритания впервые запустила тяжелую торпеду с беспилотного подводного аппарата. Испытания были проведены «в рамках усилий по противодействию растущей угрозе со стороны России».

16 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к конфликту против России, нападет на РФ, это будет уже совсем другое противостояние, и оно будет очень коротким.

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