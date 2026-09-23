Чехия ужесточила правила передвижения российских дипломатов
Чехия ужесточила правила передвижения российских дипломатов по территории страны. Теперь они должны не менее чем за сутки уведомлять чешские власти о планируемом пересечении границы, передает издание ČTK.
В уведомлении дипломаты должны указывать цель и маршрут поездки, ее продолжительность или место пребывания в Чехии. Система обязательных уведомлений позволяет властям регулировать такие поездки путем выдачи или отклонения разрешений.
Новые правила распространяются на сотрудников российских дипломатических и консульских представительств, аккредитованных в странах шенгенской зоны. Чехия выступала за введение подобных ограничений на уровне Евросоюза, объясняя инициативу соображениями безопасности.
30 сентября 2025 г. Чехия запретила въезд в страну российским дипломатам без аккредитации в республике. Ограничение распространялось на владельцев российских дипломатических и служебных паспортов, а также сотрудников диппредставительств России в других странах ЕС.
7 октября 2025 г. Financial Times сообщала, что страны Евросоюза договорились ограничить передвижение российских дипломатов внутри шенгенской зоны. Инициатива предполагала обязанность заранее уведомлять власти государства ЕС о поездке дипломата, аккредитованного в другой стране объединения.
30 октября представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер сообщала, что российских дипломатов обязали сообщать о поездке в ЕС за 24 часа до пересечения границы.
23 октября 2025 г. Чехия предложила распространить ограничения на российских дипломатов на весь Евросоюз. Прага настаивала на том, чтобы сотрудники российских дипмиссий могли перемещаться за пределами страны аккредитации только после предварительного уведомления властей государства назначения.