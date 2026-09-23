Рубио усомнился в эффективности временного прекращения огня на Украине

15 сентября Кремль положительно оценил предложение президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициативу хорошей, но отметил, что к тому моменту Украина продолжала атаковать российские энергообъекты. 10 сентября Песков говорил, что предметных обсуждений энергетического перемирия между Москвой и Киевом пока не было.