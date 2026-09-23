Рубио усомнился в эффективности временного прекращения огня на Украине
Ограниченное или временное прекращение огня на Украине само по себе не приведет к завершению конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
«Я думаю, обе стороны выражали интерес в каком-то ограниченном режиме прекращения огня, включая сферу энергетики и поставок зерна», – сказал он журналистам.
Рубио при этом назвал непростой задачей достижение договоренности между Россией и Украиной о прекращении ударов по объектам энергетики.
15 сентября Кремль положительно оценил предложение президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициативу хорошей, но отметил, что к тому моменту Украина продолжала атаковать российские энергообъекты. 10 сентября Песков говорил, что предметных обсуждений энергетического перемирия между Москвой и Киевом пока не было.
16 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла предложение Трампа об энергетическом перемирии. При этом дипломат отметил, что заявления Вашингтона по этой теме, по оценке российской стороны, не всегда подкрепляются практическими действиями.
22 сентября Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможное прекращение взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Зеленский заявил, что Киев готов отказаться от таких атак при условии аналогичных действий России. По его словам, предложение украинской стороны должны были передать Москве представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.