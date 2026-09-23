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Лавров указал Рубио на дестабилизацию мировых энергорынков из-за ударов ВСУ

Анна Суслова
Александр Щербак / ТАСС
Александр Щербак / ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН указал, что атаки Украины на инфраструктуру ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков. Об этом сообщили в МИД РФ.

«При обсуждении украинского урегулирования министр иностранных дел России обратил внимание на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Предметно рассмотрены деструктивные действия Киева, целенаправленно наносящего удары по мирному населению и трансграничным инфраструктурным объектам, что ведет к дестабилизации мировых энергетических рынков», – говорится в сообщении.

Лавров подчеркнул, что цели спецоперации, в том числе через дипломатическое урегулирование, не изменились.

В ходе встречи представители стран также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье, в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Также обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям «группы двадцати» до конца 2026 г. Отдельное внимание глава МИД РФ уделил необходимости выправления двусторонних отношений между Россией и США. Он подчеркнул, что к активному сотрудничеству необходимо прийти в ближайшем времени.

Встреча Лаврова с Рубио продлилась 52 минуты. С российской стороны в переговорах также приняли участие постпред при ООН Василий Небензя, посол Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.

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