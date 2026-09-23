Лавров указал Рубио на дестабилизацию мировых энергорынков из-за ударов ВСУ

В ходе встречи представители стран также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье, в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Также обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям «группы двадцати» до конца 2026 г. Отдельное внимание глава МИД РФ уделил необходимости выправления двусторонних отношений между Россией и США. Он подчеркнул, что к активному сотрудничеству необходимо прийти в ближайшем времени.