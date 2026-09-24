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Рябков: продолжение спецоперации не противоречит поиску долгосрочных решений

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Продолжение Россией спецоперации не противоречит поиску долгосрочных решений по Украине, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«С нашей стороны неоднократно говорилось, что у нас цель – долгосрочное устойчивое урегулирование, и продолжение специальной военной операции никоим образом не препятствует поиску такого решения, долгосрочного, устойчивого, обеспечивающего решение тех задач, достижение тех целей, которые были сформулированы президентом [России Владимиром Путиным] в момент начала СВО и впоследствии конкретизированы в базовом выступлении в 2024 г.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В 2024 г. Путин заявил, что условиями для прекращения огня на Украине являются признание Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими территориями и вывод украинских войск из них, отмена антироссийских санкций и отказ Киева от намерений вступить в НАТО. Также российский лидер добавил, что важными целями являются денацификация и демилитаризация Украины.

23 сентября глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам об устойчивом урегулировании украинского вопроса, но без прекращения спецоперации на время переговоров. Он добавил, что страны Европы хотят паузы для того, чтобы получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, и подчеркнул, что намерения Москвы по достижению целей спецоперации остались неизменными.

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