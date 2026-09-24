Рябков: продолжение спецоперации не противоречит поиску долгосрочных решений

«С нашей стороны неоднократно говорилось, что у нас цель – долгосрочное устойчивое урегулирование, и продолжение специальной военной операции никоим образом не препятствует поиску такого решения, долгосрочного, устойчивого, обеспечивающего решение тех задач, достижение тех целей, которые были сформулированы президентом [России Владимиром Путиным] в момент начала СВО и впоследствии конкретизированы в базовом выступлении в 2024 г.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).