Российская разведка сообщила о вмешательстве ЕС в выборы в Госдуму
Россия зафиксировала вмешательство Евросоюза в выборы депутатов Госдумы, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эфире «Первого канала».
«Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – сказал он (цитата по ТАСС).
22 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил государственные структуры Германии в попытках вмешательства в российскую избирательную кампанию. По его словам, еще до завершения голосования в ФРГ звучали оценки результатов выборов в Госдуму и заявления об их непризнании.