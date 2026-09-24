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Российская разведка сообщила о вмешательстве ЕС в выборы в Госдуму

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия зафиксировала вмешательство Евросоюза в выборы депутатов Госдумы, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эфире «Первого канала».

«Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – сказал он (цитата по ТАСС).

22 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил государственные структуры Германии в попытках вмешательства в российскую избирательную кампанию. По его словам, еще до завершения голосования в ФРГ звучали оценки результатов выборов в Госдуму и заявления об их непризнании.

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