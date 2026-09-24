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WAM: ОАЭ объявили о приостановке полетов иранских авиакомпаний

Анна Суслова
Steffen Weye / TASS
Steffen Weye / TASS

Генеральное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявило о приостановке полетов иранских авиакомпаний в страну, об этом сообщило агентство WAM со ссылкой на ведомство.

Решение было принято в связи с введенным США запретом на использование иранскими авиакомпаниями аэропортов по всему миру.

22 сентября глава минфина США Скотт Бессент заявил, что с 23 сентября работа иранских авиакомпаний по всему миру может быть остановлена. Он отметил, что компании, которые продолжат обслуживать иранские самолеты, столкнутся с санкциями со стороны Соединенных Штатов, включая ограничения, связанные с использованием долларовой финансовой системы.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены добиться полной экономической блокады Ирана. 24 августа Бессент также предупреждал, что страны, которые продолжат сотрудничать с Ираном, будут исключены из долларовой системы.

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