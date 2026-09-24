WAM: ОАЭ объявили о приостановке полетов иранских авиакомпаний

22 сентября глава минфина США Скотт Бессент заявил, что с 23 сентября работа иранских авиакомпаний по всему миру может быть остановлена. Он отметил, что компании, которые продолжат обслуживать иранские самолеты, столкнутся с санкциями со стороны Соединенных Штатов, включая ограничения, связанные с использованием долларовой финансовой системы.