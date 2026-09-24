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WSJ: США подняли на переговорах с КНР тему наращивания Пекином ядерного арсенала

Татьяна Мозолевская
ТАСС
ТАСС

Администрация президента США Дональда Трампа втайне ведет переговоры с Китаем по поводу стремительно расширяющегося ядерного арсенала КНР. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица.

По данным издания, переговоры проходят на фоне сомнений Вашингтона в соблюдении Пекином действующего около 30 лет моратория на ядерные испытания. В частности, США требуют от китайской стороны ответить на обвинения якобы в тайном проведении ядерных испытаний очень малой мощности.

По словам американских чиновников, обсуждения проходили на полях многосторонних встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке в Марокко.

5 августа газета China Daily писала, что Китай впервые публично продемонстрировал возможности по нанесению авиационного ядерного удара. При этом военные не раскрыли, когда именно были сняты кадры и в рамках каких учений они были сделаны. В феврале CNN писала, что США подозревают Китай в разработке ядерного оружия нового поколения.

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