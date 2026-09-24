WSJ: США подняли на переговорах с КНР тему наращивания Пекином ядерного арсенала

5 августа газета China Daily писала, что Китай впервые публично продемонстрировал возможности по нанесению авиационного ядерного удара. При этом военные не раскрыли, когда именно были сняты кадры и в рамках каких учений они были сделаны. В феврале CNN писала, что США подозревают Китай в разработке ядерного оружия нового поколения.