WSJ: США подняли на переговорах с КНР тему наращивания Пекином ядерного арсенала
Администрация президента США Дональда Трампа втайне ведет переговоры с Китаем по поводу стремительно расширяющегося ядерного арсенала КНР. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица.
По данным издания, переговоры проходят на фоне сомнений Вашингтона в соблюдении Пекином действующего около 30 лет моратория на ядерные испытания. В частности, США требуют от китайской стороны ответить на обвинения якобы в тайном проведении ядерных испытаний очень малой мощности.
По словам американских чиновников, обсуждения проходили на полях многосторонних встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке в Марокко.
5 августа газета China Daily писала, что Китай впервые публично продемонстрировал возможности по нанесению авиационного ядерного удара. При этом военные не раскрыли, когда именно были сняты кадры и в рамках каких учений они были сделаны. В феврале CNN писала, что США подозревают Китай в разработке ядерного оружия нового поколения.