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Белый дом восстановил доступ журналистам CNN, MSNOW и Politico

Татьяна Мозолевская
The White House
The White House

Белый дом восстановил доступ в президентский комплекс журналистам телеканалов CNN и MSNOW, а также издания Politico. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление директора службы Белого дома по обеспечению работы прессы Мики Стопперич, представленном суду.

Согласно документу, утром 24 сентября Белый дом получил распоряжение активировать постоянные пропуска журналистов. После этого Секретная служба США восстановила действие пропусков в системе и передала ранее изъятые бейджи на контрольно-пропускной пункт для возвращения представителям СМИ.

CNN и MSNOW уже подтвердили, что их журналисты смогли вернуться к работе в Белом доме. В частности, двум сотрудникам MSNOW разрешили пройти на территорию президентского комплекса, а корреспонденты CNN получили доступ в пресс-центр Западного крыла.

24 сентября федеральный судья в США обязал администрацию президента Дональда Трампа восстановить доступ журналистов CNN, MS Now и Politico в Белый дом. 18 сентября американский президент заявил о запрете доступа каналам изданиям в Белый дом. Он обвинил их в фейках и заявил, что СМИ не должны писать ложь, когда освещают деятельность президента или его администрации.

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