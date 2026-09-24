Белый дом восстановил доступ журналистам CNN, MSNOW и Politico

24 сентября федеральный судья в США обязал администрацию президента Дональда Трампа восстановить доступ журналистов CNN, MS Now и Politico в Белый дом. 18 сентября американский президент заявил о запрете доступа каналам изданиям в Белый дом. Он обвинил их в фейках и заявил, что СМИ не должны писать ложь, когда освещают деятельность президента или его администрации.