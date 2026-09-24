Суд США потребовал восстановить доступ CNN, MS Now и Politico в Белый дом

22 сентября The Daily Wire писал, что CNN, NBC, ABC, CBS и Fox News прекратили освещение мероприятий с участием американского лидера. По данным издания, в результате поездка Трампа на Генеральную Ассамблею ООН должна пройти без съемочной группы. Тогда же Трамп сообщил о намерении подать апелляцию на судебный иск СМИ. Он добавил, что Овальный кабинет недопустимо «осквернять третьесортными клоунами», которые дезинформируют общество «искаженными» новостями.