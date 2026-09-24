Суд США потребовал восстановить доступ CNN, MS Now и Politico в Белый дом
Федеральный судья в США обязал администрацию президента Дональда Трампа восстановить доступ журналистов CNN, MS Now и Politico в Белый дом. Об этом сообщило агентство Reuters.
Суд постановил, что введенный Трампом запрет на доступ представителей трех СМИ, вероятно, противоречит конституции США.
18 сентября американский президент заявил о запрете доступа каналам CNN, MS Now и изданию Politico в Белый дом. Он обвинил их в фейках и заявил, что СМИ не должны писать ложь, когда освещают деятельность президента или его администрации.
22 сентября The Daily Wire писал, что CNN, NBC, ABC, CBS и Fox News прекратили освещение мероприятий с участием американского лидера. По данным издания, в результате поездка Трампа на Генеральную Ассамблею ООН должна пройти без съемочной группы. Тогда же Трамп сообщил о намерении подать апелляцию на судебный иск СМИ. Он добавил, что Овальный кабинет недопустимо «осквернять третьесортными клоунами», которые дезинформируют общество «искаженными» новостями.