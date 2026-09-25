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Си Цзиньпин вспомнил времена более теплых отношений с США

Инна Шульгина

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своей речи на государственном ужине в Белом доме упомянул времена сотрудничества между США и Китаем за 250-летний период американской истории. Об этом сообщает CNN.

В частности, Си вспомнил интерес Джорджа Вашингтона к сбору китайского фарфора и сотрудничество китайских и американских войск против Японии во время Второй мировой войны, отметив «дружбу, выкованную в крови и огне». Лидер КНР также указал на исторический визит бывшего президента США Ричарда Никсона в Китай в 1972 г.

«Вместе давайте взрастить прекрасные цветы китайско-американской дружбы. Давайте вместе напишем новую главу в наших дружеских отношениях», – сказал Си.

Лидер КНР заявил, что программу президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку великой снова» можно сопоставить с целью Си по «великому национальному возрождению» Китая.

24 сентября Трамп назвал прошедшие в Белом доме переговоры с Си «отличной встречей». Лидер КНР в ходе встречи с Трампом заявил, что Китай передаст США двух панд. «Большая панда служит символом дружбы между китайским и американским народами», – сказал он.

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