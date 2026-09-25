Си Цзиньпин вспомнил времена более теплых отношений с США
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своей речи на государственном ужине в Белом доме упомянул времена сотрудничества между США и Китаем за 250-летний период американской истории. Об этом сообщает CNN.
В частности, Си вспомнил интерес Джорджа Вашингтона к сбору китайского фарфора и сотрудничество китайских и американских войск против Японии во время Второй мировой войны, отметив «дружбу, выкованную в крови и огне». Лидер КНР также указал на исторический визит бывшего президента США Ричарда Никсона в Китай в 1972 г.
«Вместе давайте взрастить прекрасные цветы китайско-американской дружбы. Давайте вместе напишем новую главу в наших дружеских отношениях», – сказал Си.
Лидер КНР заявил, что программу президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку великой снова» можно сопоставить с целью Си по «великому национальному возрождению» Китая.