Си Цзиньпин вспомнил времена более теплых отношений с США

В частности, Си вспомнил интерес Джорджа Вашингтона к сбору китайского фарфора и сотрудничество китайских и американских войск против Японии во время Второй мировой войны, отметив «дружбу, выкованную в крови и огне». Лидер КНР также указал на исторический визит бывшего президента США Ричарда Никсона в Китай в 1972 г.