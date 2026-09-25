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Главная / Политика /

Россия обсуждает разрешение посещать Китая на личных авто

Максим Цуланов
Юрий Смитюк/ТАСС
Юрий Смитюк/ТАСС

Москва и Пекин обсуждают разрешение посещать КНР на личных машинах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко.

«С введением между нашими странами безвизового режима поездок граждан отмечаем стабильно высокий интерес к путешествиям в эту соседнюю страну, в том числе и на личном автотранспорте», – сказал он.

С 15 сентября 2025 г. Китай ввел безвизовый режим в отношении граждан РФ. Он должен был действовать один год, но в мае в МИД КНР объявили, что его продлят до 31 декабря 2027 г. Россия также ввела безвизовый порядок с КНР, в июле президент РФ Владимир Путин продлил срок его действия до конца 2027 г.

В I квартале 2026 г. замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков рассказал, число взаимных туристических поездок между Россией и Китаем достигло 825 000 – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

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