ЦИК: «Единая Россия» лидирует по результатам ДЭГа
«Единая Россия» лидирует по итогам дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Такие данные привела председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании, посвященном утверждению итогов выборов депутатов Госдумы.
«Единая Россия» получила 3 541 040 голосов по итогам ДЭГа (50,79%).
«Новые люди» набрали 909 075 голосов (13,04%).
КПРФ получила 798 010 голосов (11,45%).
У ЛДПР 625 502 голоса (8,97%).
«Справедливая Россия» набрала 442 093 голоса (6,34%).
«Партия пенсионеров» получила 215 884 голосов (3,10%).
У партии «Зеленые» по итогам ДЭГа 211 913 голосов (3,04%).
За «Коммунистов России» проголосовали 99 816 человек (1,43%).
Партия «Родина» набрала 96 227 голосов (1,38%).
Партия прямой демократии получила 31 707 голосов (0,45%).
Выборы депутатов Госдумы IX созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В единый день голосования также по всей стране замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании проходили выборы глав 11 регионов. Также прошли выборы депутатов законодательных собраний в 39 субъектах РФ и выборы в городские думы 10 региональных столиц.
22 сентября член ЦИК Павел Андреев сообщил, что ДЭГ в обозримом будущем не заменит традиционное голосование с использованием бумажных бюллетеней. Оба формата будут развиваться параллельно, уточнил представитель комиссии.