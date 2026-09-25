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Главная / Политика /

ЦИК: «Единая Россия» лидирует по результатам ДЭГа

Сергей Пахомов
Юлия Малева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Единая Россия» лидирует по итогам дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Такие данные привела председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании, посвященном утверждению итогов выборов депутатов Госдумы.

  • «Единая Россия» получила 3 541 040 голосов по итогам ДЭГа (50,79%).

  • «Новые люди» набрали 909 075 голосов (13,04%).

  • КПРФ получила 798 010 голосов (11,45%).

  • У ЛДПР 625 502 голоса (8,97%).

  • «Справедливая Россия» набрала 442 093 голоса (6,34%).

  • «Партия пенсионеров» получила 215 884 голосов (3,10%).

  • У партии «Зеленые» по итогам ДЭГа 211 913 голосов (3,04%).

  • За «Коммунистов России» проголосовали 99 816 человек (1,43%).

  • Партия «Родина» набрала 96 227 голосов (1,38%).

  • Партия прямой демократии получила 31 707 голосов (0,45%).

Выборы депутатов Госдумы IX созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В единый день голосования также по всей стране замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании проходили выборы глав 11 регионов. Также прошли выборы депутатов законодательных собраний в 39 субъектах РФ и выборы в городские думы 10 региональных столиц.

22 сентября член ЦИК Павел Андреев сообщил, что ДЭГ в обозримом будущем не заменит традиционное голосование с использованием бумажных бюллетеней. Оба формата будут развиваться параллельно, уточнил представитель комиссии.

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