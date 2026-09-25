Экс-посол во Франции Алексей Мешков стал сенатором от Тверской области

Мешков занимал пост посла России во Франции и по совместительству в Монако с октября 2017 г. До назначения во Францию дипломат дважды работал заместителем министра иностранных дел России. На этих должностях он курировал отношения с европейскими странами, взаимодействие с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы. В 2004–2012 гг. Мешков представлял Россию в Италии и по совместительству в Сан-Марино.