Экс-посол во Франции Алексей Мешков стал сенатором от Тверской области
Бывший посол России во Франции и Монако Алексей Мешков получил полномочия сенатора – представителя от правительства Тверской области. Постановление подписал губернатор региона Виталий Королев. Документ опубликован на портале правовых актов.
Мешков занимал пост посла России во Франции и по совместительству в Монако с октября 2017 г. До назначения во Францию дипломат дважды работал заместителем министра иностранных дел России. На этих должностях он курировал отношения с европейскими странами, взаимодействие с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы. В 2004–2012 гг. Мешков представлял Россию в Италии и по совместительству в Сан-Марино.
Мешков окончил МГИМО в 1981 г., после чего начал дипломатическую карьеру в системе МИД СССР. Работал в посольстве СССР, а затем России в Испании, а также занимал руководящие должности в центральном аппарате МИДа. В 2012–2017 гг. он вновь работал заместителем главы МИДа.
24 сентября президент РФ Владимир Путин освободил Мешкова от должности посла. Он также освобожден от обязанностей российского посла в Монако, которые он исполнял по совместительству.
О том, что Мешков может стать сенатором от Тверской области, «Ведомости» писали 22 сентября.