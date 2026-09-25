Глава МИД Польши Радослав Сикорский малообразован, поэтому не знает, что СССР во Вторую мировую войну защищала его государство. Об этом сообщил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в «Максе». Таким образом он прокомментировал заявления Сикорского о том, что Польша воевала с Россией еще до США.