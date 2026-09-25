Медведев напомнил Сикорскому про разделы Польши
Глава МИД Польши Радослав Сикорский малообразован, поэтому не знает, что СССР во Вторую мировую войну защищала его государство. Об этом сообщил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в «Максе». Таким образом он прокомментировал заявления Сикорского о том, что Польша воевала с Россией еще до США.
«Это отчасти справедливо, но он забыл добавить «и каждый раз проигрываем». Так было в 1612-м. Так было и дальше – в ходе «разделов Польши» в XVIII, XIX и XX веках», – отметил зампред Совбеза.
23 сентября Сикорский заявил, что подготовился на случай войны, запасшись вареньем и заготовив дома рис. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с этим посоветовала ему принять галоперидол.
16 сентября российский МИД сообщил, что страны Запада эскалируют напряженность в Калининградской области. Ведомство отметило, что об этом свидетельствуют заявления Сикорского, который призвал НАТО активизировать военные учения вблизи границ российского региона.