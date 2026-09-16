В МИД РФ обвинили НАТО в отработке блокады Калининградской области

2 сентября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что страны НАТО публично готовятся к военному столкновению с Россией, проводя учения и развивая военную логистику на востоке альянса. В июне президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что альянс перешел от поддержки Киева к открытой подготовке к войне с Россией и наращиванию военных и наступательных бюджетов.