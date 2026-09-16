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В МИД РФ обвинили НАТО в отработке блокады Калининградской области

Татьяна Мозолевская
Илья Лазарев / ТАСС
Илья Лазарев / ТАСС

Страны НАТО отрабатывают в районе Прибалтики сценарии блокады Калининградской области и военно-политической изоляции российских портов на северо-западе страны, включая Санкт-Петербург. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«На Балтике государства НАТО уже обкатывают конкретные сценарии блокады Калининградской области вкупе с планами военно-политической изоляции российских портов нашего северо-запада, включая Санкт-Петербург», – сказала она на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (цитата по ТАСС).

По словам Ждановой, о стремлении НАТО к эскалации напряженности вокруг Калининградской области также свидетельствуют заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского. Она отметила, что польский министр призвал альянс активизировать военные учения вблизи границ российского региона.

В связи с этим Жданова предложила польской делегации на следующих заседаниях пояснить, как подобные заявления соотносятся с принципами ответственного поведения государства – участника ОБСЕ в сфере уменьшения военной опасности.

2 сентября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что страны НАТО публично готовятся к военному столкновению с Россией, проводя учения и развивая военную логистику на востоке альянса. В июне президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что альянс перешел от поддержки Киева к открытой подготовке к войне с Россией и наращиванию военных и наступательных бюджетов.

14 сентября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО располагает различными вариантами противодействия России, часть из которых альянс не намерен раскрывать.

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