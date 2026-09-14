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Рютте заявил о наличии у НАТО секретных мер противодействия России

Татьяна Мозолевская
ТАСС
ТАСС

НАТО располагает различными вариантами противодействия России, часть из которых альянс не намерен раскрывать. Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте.

«Мы просто не можем всегда рассказывать вам, в чем они заключаются. Поэтому некоторые из них будут публичными, а некоторые – нет», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Рютте, одним из направлений противодействия России является наращивание поддержки Украины. Генсек НАТО призвал страны – участницы альянса увеличить объем оказываемой Киеву помощи.

2 сентября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что страны НАТО публично готовятся к военному столкновению с Россией, проводя учения и развивая военную логистику на востоке. В июне президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что альянс перешел от поддержки Киева к открытой подготовке к войне с Россией и наращиванию военных и наступательных бюджетов.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что если страны ЕС нападут на Россию, то это «принципиально иная война».

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