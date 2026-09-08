Лавров: если ЕС нападет на Россию, это будет «потенциально другая война»

По его словам, они «так петушатся». «Президент [России Владимир Путин] сказал, когда ему задали не так давно, летом, по-моему, на каком-то мероприятии, вопрос о том, что Европа сама нарывается, говоря по-русски, и что Россия нападет. Он говорит: «Мы на них никогда не нападем. Но если они на нас нападут, это будет просто принципиально иная война, и она будет очень короткой», – сказал глава МИДа.