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Лавров: если ЕС нападет на Россию, это будет «потенциально другая война»

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Европейские лидеры заявляют о готовности к войне с Россией к 2030 г., но если они действительно нападут, это будет «принципиально иная война», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Юлии Меньшовой.

По его словам, они «так петушатся». «Президент [России Владимир Путин] сказал, когда ему задали не так давно, летом, по-моему, на каком-то мероприятии, вопрос о том, что Европа сама нарывается, говоря по-русски, и что Россия нападет. Он говорит: «Мы на них никогда не нападем. Но если они на нас нападут, это будет просто принципиально иная война, и она будет очень короткой», – сказал глава МИДа.

2 сентября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что страны НАТО публично готовятся к военному столкновению с Россией, проводя учения и развивая военную логистику на востоке.

27 августа президент США Дональд Трамп сказал, что не обеспокоен возможностью нападения России на страны НАТО. В интервью Axios он назвал визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву обычной рабочей поездкой и опроверг сообщения о том, что тот должен был предостеречь российскую сторону от действий против членов альянса.

В июне Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что страны НАТО перешли от поддержки Киева к открытой подготовке к войне с Россией и наращиванию военных и наступательных бюджетов.

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