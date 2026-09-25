«Ведомости» узнали, кто вошел во фракцию «Новых людей» в Госдуме
Партия «Новые люди» по итогам выборов депутатов Госдумы получит 19 мандатов. Список депутатов «Ведомостям» сообщил источник, близкий к ЦИК России.
В состав фракции войдут председатель партии Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Госдумы Сардана Авксентьева.
Также мандаты получат Ярослав Самылин, Александр Скоробогатько, Павел Корытников, Роза Чемерис, Илья Горбашов, Тимур Каноков, Амир Хамитов, Сангаджи Тарбаев, Дарья Кислицына, Юлия Анастасина, Александр Демин, Максим Гулин, Елена Панова, Сергей Власов, Георгий Арапов и Ольга Степченко.
По итоговым данным ЦИК, «Единая Россия» получит 349 депутатских мандатов в IX созыве Госдумы, КПРФ – 37, ЛДПР – 23. «Справедливая Россия», едва преодолевшая 5%-ный барьер после подсчета голосов, получает 17 мандатов. Одно место у партии «Родина», кресло займет глава партии Алексей Журавлев. Занятый мандат дает «Родине» возможность не собирать подписи для участия в следующих выборах. Еще четыре депутатских мандата достались самовыдвиженцам.
Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что явка на выборах депутатов Госдумы 2026 г. показала рекордный показатель за три парламентские кампании. По данным ЦИК, на прошедших выборах явка составила 59,8% (67 448 094 избирателя). В 2021 г. явка была на уровне 51,72% (56 484 685 избирателей), в 2016 г. – 47,88% (52 700 992 избирателя).