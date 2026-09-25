«Ведомости» узнали, кто вошел во фракцию «Новых людей» в Госдуме

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что явка на выборах депутатов Госдумы 2026 г. показала рекордный показатель за три парламентские кампании. По данным ЦИК, на прошедших выборах явка составила 59,8% (67 448 094 избирателя). В 2021 г. явка была на уровне 51,72% (56 484 685 избирателей), в 2016 г. – 47,88% (52 700 992 избирателя).