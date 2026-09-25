Миронов назвал кандидатов на руководящие посты в СР

На пост первого заместителя руководителя фракции Миронов намерен предложить Александра Бабакова. Его кандидатуру также планируется выдвинуть на пост вице-спикера Госдумы, как и в предыдущем созыве. Еще одним заместителем руководителя фракции Миронов хочет сделать Андрея Кузнецова, который возглавляет сеть Центров защиты прав граждан «Справедливой России».