Миронов назвал кандидатов на руководящие посты в СР
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов планирует продолжить руководить фракцией партии в Госдуме нового созыва. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Миронова, первое заседание фракции пройдет 28 сентября. На нем депутаты обсудят итоги и дальнейшие планы работы. Председатель СР собирается вести это мероприятие по видеосвязи.
На пост первого заместителя руководителя фракции Миронов намерен предложить Александра Бабакова. Его кандидатуру также планируется выдвинуть на пост вице-спикера Госдумы, как и в предыдущем созыве. Еще одним заместителем руководителя фракции Миронов хочет сделать Андрея Кузнецова, который возглавляет сеть Центров защиты прав граждан «Справедливой России».
25 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы IX созыва. Оно состоится 30 сентября 2026 г. в 10:00. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.