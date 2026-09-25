Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,521-0,63%YAKG34,65-0,43%VEON-RX70,8+1,58%IMOEX2 279,2-1,43%RTSI845,64-1,43%RGBI112,28-0,03%RGBITR768,74+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Миронов назвал кандидатов на руководящие посты в СР

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов планирует продолжить руководить фракцией партии в Госдуме нового созыва. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Миронова, первое заседание фракции пройдет 28 сентября. На нем депутаты обсудят итоги и дальнейшие планы работы. Председатель СР собирается вести это мероприятие по видеосвязи.

На пост первого заместителя руководителя фракции Миронов намерен предложить Александра Бабакова. Его кандидатуру также планируется выдвинуть на пост вице-спикера Госдумы, как и в предыдущем созыве. Еще одним заместителем руководителя фракции Миронов хочет сделать Андрея Кузнецова, который возглавляет сеть Центров защиты прав граждан «Справедливой России».

25 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы IX созыва. Оно состоится 30 сентября 2026 г. в 10:00. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. 

Читайте также:Кто может попасть во фракцию «Справедливой России» в новой Госдуме
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её