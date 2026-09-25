Песков: Россия следит за планами Украины по производству ракет Patriot

25 сентября Зеленский заявил, что Трамп якобы пообещал Украине лицензию на производство ракет для комплексов Patriot. По словам украинского президента, соответствующее решение было озвучено на их встрече в Нью-Йорке. Сам Трамп публично это заявление пока не подтверждал, официального сообщения Белого дома также не было.