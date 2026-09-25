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Песков: Россия следит за планами Украины по производству ракет Patriot

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия внимательно следит за информацией о возможной передаче Украине лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей». Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Киев якобы получит соответствующую лицензию со ссылкой на договоренность с президентом США Дональдом Трампом.

Песков обратил внимание, что украинский президент не уточнил, кто именно должен предоставить лицензию. «Зеленский сейчас много говорит», – сказал представитель Кремля. По его словам, Москва внимательно отслеживает, какие государства передают Украине лицензии и вооружения, и «все это тщательно учитывает».

25 сентября Зеленский заявил, что Трамп якобы пообещал Украине лицензию на производство ракет для комплексов Patriot. По словам украинского президента, соответствующее решение было озвучено на их встрече в Нью-Йорке. Сам Трамп публично это заявление пока не подтверждал, официального сообщения Белого дома также не было.

23 сентября Зеленский уже поднимал перед Трампом вопрос о лицензировании производства Patriot на Украине. Тогда собеседник Newsmax называл это вопросом долгосрочной перспективы.

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