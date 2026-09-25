Захарова: спецслужбы Украины запугивали жителей Донбасса на выборах
Спецслужбы Украины пытались запугать жителей Донбасса во время выборов в Госдуму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, украинская сторона публично предупреждала об уголовной ответственности за «содействие оккупационным администрациям» и оказывала давление на членов участковых избирательных комиссий. Об этом говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.
Представитель МИДа пояснила, что на территории Донбасса и других регионов происходили «террористические вылазки». Захарова связала их с проведением голосования.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили 18–20 сентября 2026 г. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые участвовали в выборах нижней палаты российского парламента.
19 сентября в ЛНР четыре избирательных участка приостанавливали работу из-за угрозы атаки беспилотников. 20 сентября участки в ДНР закрыли раньше запланированного из соображений безопасности.
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной за свою политическую карьеру. По ее словам, кампания сопровождалась угрозами и атаками на избирательную инфраструктуру.