Захарова: спецслужбы Украины запугивали жителей Донбасса на выборах

Спецслужбы Украины пытались запугать жителей Донбасса во время выборов в Госдуму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, украинская сторона публично предупреждала об уголовной ответственности за «содействие оккупационным администрациям» и оказывала давление на членов участковых избирательных комиссий. Об этом говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.