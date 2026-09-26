МВД предложило изменить условия пребывания в России иностранных водителей
Министерство внутренних дел (МВД) России предложило прекратить срок действия льготного 180-дневного временного пребывания в стране для водителей из СНГ и Грузии, если страны вступят в Евросоюз (ЕС), следует из текста документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
« Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2026 г. № 467 "Об увеличении срока временного пребывания на территории Российской Федерации отдельной категории иностранных граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2026, № 18, ст. 2331)», – говорится в тексте документа.
Изменения могут затронуть водителей, перевозящих грузы и товары, которые въезжают на территорию РФ в безвизовом порядке. Если документ примут, то они смогут находиться в России только 90 дней.
В пояснительной записке сказано, что меры направлены на обеспечение безопасности и интересов России, поскольку подобные действия стран СНГ и Грузии создают угрозу национальной безопасности РФ и противоречат интересам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
9 сентября председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что страна не планирует вступать в Евросоюз при сохранении нынешнего внешнеполитического курса Брюсселя. Он считает, что Брюсселю необходимо изменить свою политику, если он рассчитывает на вступление Грузии в ЕС. При этом Грузия сохраняет статус страны-кандидата, полученный в 2023 г.
3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не собирается отказываться от вступления в ЕС. При этом Ереван активно ведет переговоры о вступлении в ЕС последние несколько месяцев. 24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армении необходимо сделать выбор между ЕС и ЕАЭС и не вступать в противоречие с правилами ЕАЭС.