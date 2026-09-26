МВД предложило изменить условия пребывания в России иностранных водителей

3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не собирается отказываться от вступления в ЕС. При этом Ереван активно ведет переговоры о вступлении в ЕС последние несколько месяцев. 24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армении необходимо сделать выбор между ЕС и ЕАЭС и не вступать в противоречие с правилами ЕАЭС.