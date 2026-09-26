Трамп предложил переговоры по контролю над вооружениями России и Китаю

24-25 сентября председатель КНР посетил Вашингтон, где встретился с Трампом. Во время встречи Си подчеркнул, что КНР и США должны поддерживать диалог, совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций и избегать конфронтации. Также по итогам встречи Пекин передаст Соединенным Штатам двух панд: «Большая панда служит символом дружбы между китайским и американским народами».