Трамп предложил переговоры по контролю над вооружениями России и Китаю
Президент США Дональд Трамп выступил за трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями с Китаем и Россией. Он озвучил предложение в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, следует из сообщения Белого дома.
«Президент выступил за трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями между Соединенными Штатами, Россией и Китаем», – говорится в сообщении.
24-25 сентября председатель КНР посетил Вашингтон, где встретился с Трампом. Во время встречи Си подчеркнул, что КНР и США должны поддерживать диалог, совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций и избегать конфронтации. Также по итогам встречи Пекин передаст Соединенным Штатам двух панд: «Большая панда служит символом дружбы между китайским и американским народами».
После встречи Трамп призвал ждать «потрясающих вещей».