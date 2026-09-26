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Трамп предложил переговоры по контролю над вооружениями России и Китаю

Антон Потоков

Президент США Дональд Трамп выступил за трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями с Китаем и Россией. Он озвучил предложение в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, следует из сообщения Белого дома.

«Президент выступил за трехсторонние переговоры по контролю над вооружениями между Соединенными Штатами, Россией и Китаем», – говорится в сообщении.

24-25 сентября председатель КНР посетил Вашингтон, где встретился с Трампом. Во время встречи Си подчеркнул, что КНР и США должны поддерживать диалог, совершенствовать механизмы кризисных коммуникаций и избегать конфронтации. Также по итогам встречи Пекин передаст Соединенным Штатам двух панд: «Большая панда служит символом дружбы между китайским и американским народами».

После встречи Трамп призвал ждать «потрясающих вещей».

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