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Польша может потратить до $4,4 млрд на создание постоянной военной базы США

Ася Султанова

Стоимость создания постоянной военной базы США в Польше может составить от 11 до 17 млрд злотых ($2,8–$4,4 млрд). Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на Бюро национальной безопасности (BBN) при президенте Польши. Расчет исходит из предположения, что на базе будут постоянно находиться 5 000 военнослужащих. В BBN отметили, что в случае программы, распределенной на несколько лет, расходы не выйдут за рамки возможностей бюджета Министерства обороны.

По данным BBN, при оптимальных условиях реализация проекта может завершиться уже в 2029 г. Это будет зависеть от решения США о силе и типе вооруженных сил, а также от темпов работы польского правительства. Создание комплексной инфраструктуры для американских солдат, их семей и обслуживания базы в BBN сравнивают со строительством небольшого города.

Где может быть расположена база, до сих пор неизвестно. Неясно также, когда будет принято решение о ее создании. В BBN подчеркивают, что ключевым моментом является спецификация, за принятие которой отвечает правительственная сторона. Принятие спецификаций обеспечит финансирование инфраструктурных работ и позволит ускорить инвестиции, в том числе устраняя административные препятствия.

Глава Пентагона Пит Хегсет поддержал предложение министерства обороны Польши создать постоянную военную базу США на территории страны. Об этом сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш 18 июня. Письмо с соответствующим предложением Косиняк-Камыш направил главе Пентагона 29 мая. 

13 сентября премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что Польша ожидает эскалации конфликта с Россией. 17 августа заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что республика ведет подготовку армии для того, чтобы она могла защитить интересы страны. 

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