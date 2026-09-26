Польша может потратить до $4,4 млрд на создание постоянной военной базы США

Стоимость создания постоянной военной базы США в Польше может составить от 11 до 17 млрд злотых ($2,8–$4,4 млрд). Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на Бюро национальной безопасности (BBN) при президенте Польши. Расчет исходит из предположения, что на базе будут постоянно находиться 5 000 военнослужащих. В BBN отметили, что в случае программы, распределенной на несколько лет, расходы не выйдут за рамки возможностей бюджета Министерства обороны.